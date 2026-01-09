Зеленський вніс в Раду подання на звільнення Малюка

Парламент розгляне це подання найближчим часом.

До Верховної Ради надійшло подання президента України Володимира Зеленського про звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook голова ВР Руслан Стефанчук, парламент розгляне це подання найближчим часом, відповідно до встановленої процедури.

Спікер також опублікував фото відповідного подання, де вказано, що представляти його на пленарному засіданні ВР уповноважується представник президента у парламенті Галина Михайлюк.

Звільнення Малюка: що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський зустрівся з Малюком та обговорив з ним кандидатури на посаду нового голови СБУ. Глава держави зауважив, що подякував Малюку за бойову роботу та запропонував зосередитися саме на такій роботі.

Крім того, Зеленський заявив, що провів зустріч з начальником Центру спеціальних операцій "А" СБУ Євгеном Хмарою. За даними ЗМІ, кандидатуру Хмари розглядають на посаду нового очільника СБУ.

Згодом на сайті президента з'явився указ про призначення Хмари тимчасово виконуючим обов’язки голови Служби безпеки України. А Малюк після відставки залишається в системі СБУ для координації асиметричних спецоперацій. Призначення Хмари пов'язане з акцентом на бойову роботу та масштабування досвіду ЦСО "А".

Згодом сам Малюк заявив, що йде з посади голови Служби безпеки України, але залишається в системі, щоб реалізовувати спецоперації, які завдаватимуть ворогу максимальної шкоди.

