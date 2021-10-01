Виконавець злочину розповів про злочинні наміри підприємця правоохоронцям.

На Херсонщині затримано підприємця, який за 40 тис. дол. замовив вбивство свого конкурента.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, бізнесмен вирішив фізично усунути конкурента, який займається вирощуванням сільськогосподарських культур, та підшукав виконавця злочину.

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"За вчинення умисного вбивства він пообіцяв йому 40 тис. дол. Але виконавець повідомив про це правоохоронців", - йдеться у повідомленні.

Вони імітували зникнення "жертви", і замовник, вважаючи, що підприємця вбито, під час зустрічі із виконавцем передав йому частину коштів – 9 тис. дол. як оплату за вчинення злочину. Після чого він був затриманий.

Наразі йому готується повідомлення про підозру у замаху на умисне вбивство, вчинене на замовлення (ч. 2 ст. 15, п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України) та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі вибухнув автомобіль, загинули двоє людей: ЗМІ пишуть про замовне вбивство.

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Автор: Світлана Макринська