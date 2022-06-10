За словами свідків, вони публічно підтримують "рускій мір".

У Кам'янці-Подільському поліцейські виявили двох колаборанток, які влаштували бійку з сусідами.

Про це повідомляють у Кам’янець-Подільському районному управлінні поліції.

Інцидент стався ще 16 травня. Між сусідами однієї з багатоповерхівок трапився конфлікт, вони звернулись до поліції із заявами про нанесення їм легких тілесних ушкоджень. Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування оперативникам повідомили, що 74-річна жінка та її 49-річна дочка вже декілька років публічно підтримують "рускій мір".

За словами свідків, вони заперечують здійснення збройними силами РФ збройної агресії проти України, публічно закликають до підтримки дій та рішень держави-агресора, закликають до співпраці з окупаційною адміністрацією та російською армією, висловлюються щодо невизнання державного суверенітету України.

Зараз вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що у Києві лікар-колаборант зрадив Україну за "посаду" в міністерстві.

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