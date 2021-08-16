Зґвалтування сталося у Таращі, з'ясували журналісти.

У місті Тараща Київської області чоловік зґвалтував дівчину у віці 16 років. До злочину дівчина сіла до чоловіка в авто, він заїхав за трьома 10-річними хлопчиками та у магазині купив пляшку горілки. Потім чоловік на ставку напоїв дітей алкоголем, а пізніше відвіз хлопчиків додому.

Після цього зловмисник повернув у ліс та у безлюдному місці зґвалтував дівчину, повідомляє ТСН.uа з посиланням на джерела.

За попередніми відомостями, дівчина знала чоловіка, тому й погодилася сісти до нього в авто.

Начальник відділу комунікації поліції Київської області Ірина Прянішнікова повідомила, що за фактом злочину розпочато кримінальне провадження.

"...Всі учасники встановлені й надають свідчення з приводу своїх версій та обставин події. Призначено відповідні судові експертизи...", – поділилася співрозмовниця.

Правоохоронцям дівчина говорила, що її посадили в авто та кудись відвезли двоє чоловіків, проте пізніше один з них вийшов.

Нагадаємо, в Україні за зґвалтування передбачено кримінальну відповідальність – це ст. 152 Кримінального кодексу. За зґвалтування неповнолітньої/неповнолітнього в нашій країні загрожує до 12 років позбавлення волі.

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Автор: Екатерина Присяжнюк