Фігурантам справи загрожує 12 років в'язниці.

У Київській області викрили посадовців на продажі стороннім особам вакцини від COVID-19, що надійшла для пацієнтів психоневрологічного інтернату у рамках президентської програми вакцинації незахищених верств населення.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Київської області, правоохоронці зафіксували 14 випадків отримання неправомірної вигоди службовими особами за поширення вакцин.

Зазначається, що у рамках механізму COVAX низка державних закладів отримала вакцину для щеплення незахищених верств населення. Однак службові особи інтернату та Бородянської селищної ради вказані препарати продавали особам, які не підпадають під перелік пріоритетних верств І та ІІ етапів вакцинації.

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За цим фактом відкриті кримінальні провадження за ч. 3 та ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Посадовцям загрожує позбавлення волі від семи до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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Автор: Інна Андаліцька