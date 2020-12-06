Пілота й інструктора каретою "швидкої" доправили до лікарні.

На Київщині поліція відкрила кримінальне провадження за фактом падіння літака, внаслідок чого отримали травми двоє людей.

Читайте такожУ Київській області впав дельтаплан: загинули дві людиниПро це повідомляється на сторінці Нацполіції у соціальній мережі Facebook.

Повідомлення про те, що поблизу села Гоголів Броварського району впав літак, надійшло на спецлінію «102» о 14:00.

Внаслідок аварії двоє людей отримали травми – пілот й інструктор. Їх каретою швидкої доправлено до лікарні.

За фактом падіння літака відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування буде встановлено обставини та причини аварії.

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Автор: Світлана Закелова