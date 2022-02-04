Його засудили до довічного позбавлення волі.

Жителя Стрийського району Львівщини засудили до довічного позбавлення волі за вбивство власного сина то його друга.

Про це повідомляють у Львівській обласній прокуратурі.

На початку березня 2018 року 48-річний чоловік у себе вдома розпивав спиртне зі своїм сином та його товаришем. Під час застілля між чоловіками раптово виник конфлікт.

Чоловік умисно вбив свого сина та його товариша, спричинивши їм множинні ножові проникаючі поранення в область грудної клітки, спини та шиї.

Стрийський міськрайонний суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві двох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України). Вбивцю засудили до довічного позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що жителя Донеччини підозрюють у вбивстві 3-річного сина співмешканки, який з народження не міг ходити.

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