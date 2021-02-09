На ліквідацію пожежі рятувальникам знадобилось майже 5 годин.

В одному з сіл Львівської області стався потужний вибух у приватному будинку, 50-річний власник загинув.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН. Зазначається, що будинок 50-річного Михайла зайнявся серед білого дня. Сталося усе під навісом між гаражем і будинком. За словами сусідів, вони чули потужний вибух, а коли збіглися – помешкання і гараж вже були у вогні.

На ліквідацію пожежі рятувальникам знадобилось майже 5 годин, гасінню заважав сильний вітер.

Спершу була підозра, що вибухнув газовий котел, але фахівці цю версію майже одразу відкинули. Обстежили будинок на наявність газових приладів – вони в неушкодженому стані. Загиблий -місцевий підприємець, торгував побутовою технікою, ймовірно, саме вона його вбила - припускають у поліції. Причиною вибуху могла стати детонація фреону, оскільки в будинку було виявлено дуже багато побутової техніки, а саме холодильників. Ще одна версія слідства – вибух газового балону.

Місцеві кажуть, що це вже не перша трагедія, яка сталася в цьому помешканні. Три роки тому Михайло втратив дружину, вона вчаділа у тому ж будинку, а чоловіка ледь врятували лікарі. У попередніх власників - пригадують місцеві - теж траплялися трагедії. Мовляв тому, що хату у 1960 роках збудували на місці цвинтаря.

Чи відновлювати обійстя - вирішуватимуть дорослі діти загиблого.

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Автор: УНІАН