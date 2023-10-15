Зіткнення 2 машин відбулося на трасі "Трускавець-Львів".

На Львівщині сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода: на трасі "Трускавець-Львів" зіткнулося 2 автомобілі. Попередньо відомо про 3 загиблих, ще 5 людей травмовані.

Наразі обставини аварії з'ясовує поліція, повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій Україні.

ДТП сталося поблизу села Дрогобич (Львівська область), повідомлення про подію рятувальники отримали сьогодні о 09:21. На трасі зіткнулися машини "Toyota Land Cruiser" та "Volkswagen Caddy".

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"Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули 3 людини. Ще 5 людей отримали травми різного ступеня важкості", - йдеться у повідомленні.

Для порятунку людей із розтрощених авто довелося використати спецобладнання. Таким чином рятувальники змогли витягти двох постраждалих із салону "Volkswagen Caddy", наразі їм допомагають лікарі.

Всього в рамках ліквідації наслідків аварії задіяли 10 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки, уточнила ДСНС.

На Львівщині загинула молоді дівчина через "дурне" ДТП

Напередодні стало відомо, що у Львівській області через аварію загинула 19-річна дівчина: вона вирішила проїхатися на капоті машини ВАЗ-2102, якою кермував нетверезий водій. 13 жовтня її мертвою знайшли в одному з сіл області. Тоді з'ясувалося, що загибла не втрималася на капоті ВАЗ-2102 - вона впала та отримала травму голови несумісну з життям. 22-річний водій транспорту, яким виявився місцевий мешканець, чекає на судове рішення. Йому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху.

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