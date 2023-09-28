Внаслідок зіткнення машин є загиблі. Одне з авто розірвали на частини.

Сьогодні близько 18.00 на вулиці Наумова, що у Святошинському районі Києва, сталася смертельна ДТП за участю чотирьох автомобілів.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва. Внаслідок автопригоди загинуло двоє людей, а ще двоє громадян отримали тілесні ушкодження.

В поліції зазначають, що ведеться розслідування. За попередньою інформацією, водій автомобіля "MITSUBISHI LANCER" не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілями "KIA SORENTO", "SKODA FABIA" та "RENAULT SANDERO".

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"Внаслідок ДТП керманич і пасажир автомобіля "MITSUBISHI LANCER" загинули, водій і пасажир автомобіля "KIA SORENTO" отримали тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.

На місце ДТП прибули патрульні поліцейські, слідчі з розслідування ДТП столичного главку та лікарі.

Слідчі поліції Києва розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. У рамках кримінального провадження правоохоронці встановлюють усі обставини та механізм аварії.

На фото з місця ДТП видно, що один з автомобілів розірваний на частини.

В Україні сталася смертельна ДТП за участі поліцейського

Як повідомляв УНІАН, днями в Івано-Франківській області поліцейський за кермом автомобіля насмерть збив підлітка.

Трагедія сталася близько 22:20 у п'ятницю, 22 вересня, в селі Ценява Коломийського району. В поліції повідомили, що водій автомобіля "BMW", перебуваючи поза службою, на неосвітленій ділянці дороги вчинив наїзд на хлопця. Від отриманих травм 16-річний підліток загинув. У поліції стверджують, що їхній працівник, який перебував за кермом, був тверезий - це показала перевірка на місці події.

За цим ДТП прикарпатська поліція проводить службове розслідування. Своєю чергою Державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу.

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