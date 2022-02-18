У салоні автомобіля перебували шестеро пасажирів, ніхто з них не постраждав.

На Львівщині затримали 20-річного хлопця, який у стані алкогольного сп’яніння стріляв у мікроавтобус з пасажирами.

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Зазначається, що 18 лютого о 03:00 у поліцію надійшло повідомлення від 37-річного жителя Тернополя про те, що в селі Наконечне Яворівського району невідомий чоловік здійснив постріл із пістолета у його мікроавтобус "Мерседес Віто" та пошкодив бокове скло автомобіля.

У салоні автомобіля перебували шестеро пасажирів, ніхто з них не постраждав.

Читайте такожНа Житомирщині батько побив доньку гребінцем, бо у нього не виходила зачіскаПравоохоронці встановили, що постріл здійснив 20-річний житель району, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Раніше повідомлялося, що у Києві чоловік металевими кульками з рогатки стріляв по вікнах Офісу президента.

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