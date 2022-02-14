За результатами перевірки діям чоловіка буде надана правова кваліфікація.

У Києві правоохоронці затримали 32-річного киянина, який металевими кульками з рогатки стріляв по вікнах Офісу президента.

Згідно з повідомленням Відділу комунікації столичної поліції, у результаті пошкоджено скло двох вікон адмінбудівлі.

Правопорушника доставили до районного управління поліції для встановлення мотивів вчинку. На місці події правоохоронці проводять першогочергові слідчі дії.

Подія зареєстрована у Печерському управлінні поліції.

Як зазначається, за результатами перевірки діям чоловіка буде надана правова кваліфікація.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого поліцейські затримали чоловіка, який кинув молоток у вікно будівлі Верховної Ради України. Правоохоронці з’ясували, що 27-річний львів’янин заздалегідь підготував інструмент для пошкодження скла – молоток, та кинув ним у вікно. Чоловік намагався втекти, але правоохоронці зупинили порушника.

Вас також можуть зацікавити новини: