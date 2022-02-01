Чоловік лежав на підлозі в будівлі вокзалу, а коли до нього підійшли охоронці відкрив стрілянину.

У польському місті Лодзь 32-річний українець влаштував стрілянину на залізничному вокзалі.

Про інцидент повідомляється на сайті місцевої поліції. Зокрема, одна з пасажирок вокзалу помітила лежачого на підлозі чоловіка. Вона повідомила про це охоронцям станції. Вони підійшли перевірити, що сталося і в цей момент чоловік схопився на ноги, дістав пістолет і почав стріляти в охоронців. Після чого стрілець зник. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Читайте такожУ Польщі п'яний українець на електросамокаті скоїв ДТП

Охоронці викликали поліцію. Стрільця вдалося затримати за межами вже за межами будівлі вокзалу. Він був агресивний, не реагував на накази, кричав і чинив опір. У нього вилучили пістолет з гумовими кулями.

Затриманого доставили в слідчий ізолятор поліції. За скоєне українцю загрожує до трьох років позбавлення волі.

Вас також можуть зацікавити новини: