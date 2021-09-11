Від отриманих травм дівчинка померла ще до приїзду "швидкої".

На Львівщині дворічну дитину на смерть збила машина.

Як розповіли в поліції області, трагедія сталась вчора, 10 вересня, близько 21:15 в одному з сіл Яворівського району.

31-річний місцевий мешканець за кермом "Опель" рухався заднім ходом на своєму подвір'ї та наїхав на власну дворічну доньку. Від отриманих травм дитина померла.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - до 8 років в'язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

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У Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА розповіли, що дівчинка померла до приїзду бригади швидкої медичної допомоги.

Раніше, 3 вересня, в місті Рудки на Львівщині фура "влетіла" у магазин та перевернулася. В ДТП померли троє - водій вантажівки, жінка-пішохід і чоловік, який закрив собою одну з доньок. Тіло батька настільки понівечило, що лікарі навіть не дозволили жінці на нього подивитися.

У Дніпрі матір зробила собі та маленькому сину смертельні уколи. Хлопчик помер, а жінка вижила. Жінка працювала фармацевтом. За даними поліції, вона хотіла вбити дитину та себе.

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Автор: Катерина Комолова