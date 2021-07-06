Як повідомляють ЗМІ, вбивця двічі вистрелив у спину 41-річному місцевому мешканцю Івану Гарбичу.

В ніч на понеділок, 5 липня, двома пострілами з вогнепальної зброї у Стрию вбили 41-річного місцевого мешканця Івана Гарбича.

Інформацію Zaxid.net підтвердили у поліції, але деталі там не розголошують, адже вбивцю ще не затримали.

З власних джерел сайту стало відомо, що вбивство сталося близько опівночі, посеред вулиці 1-го листопада за кількасот метрів від поліцейського відділку, між житловими будинками.

41-річний Іван Гарбич був застрелений невідомим двома пострілами у спину. Відомо, що вбивця стріляв практично впритул, ймовірно з дробовика.

Зараз поліція Стрия розшукує вбивцю, у місті триває спецоперація. Мотив злочину правоохоронцям ще не зрозумілий.

Відомо, що Іван Гарбич не був одружений і також не мав дітей, раніше займався дрібною торгівлею.

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Автор: Денис Прядко