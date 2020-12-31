Чоловік отримував оптові партії психотропу в поштових відділеннях.

На Львівщині правоохоронці вилучили у чоловіка пакунки з амфетаміном вартістю 500 тис. грн.

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Як повідомляє Департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції, оперативники управління боротьби з наркозлочинністю викрили місцевого жителя, який виконував роль менеджера інтернет-магазину з продажу амфетаміну.

Він отримував оптові партії психотропу в поштових відділеннях, які в подальшому збував на території області.

Після отримання чергового замовлення поліцейські затримали його біля відділу пошти. Під час особистого огляду у зловмисника вилучили три пакунки з порошкоподібною речовиною, яка, відповідно до висновків експертизи, є амфетаміном.

Вартість вилучених психотропних речовин за цінами «чорного» ринку становить 500 тис. грн.

Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Дії чоловіка слідчі кваліфікували за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

За організацію незаконного збуту психотропних речовин чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Автор: Вікторія Токарєва