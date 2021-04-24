Це найбільша партія бурштину, виявлена цього року на ділянці відповідальності Львівського прикордонного загону.

Прикордонники Львівського загону сьогодні вночі виявили майже 66 кг бурштину у мікроавтобусі «Фольксваген», який прямував до Польщі через пункт пропуску «Шегині».

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби.

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Керував мікроавтобусом 40-річний громадянин України.

"За інформацією оперативних співробітників Львівського прикордонного загону було ініційовано поглиблений огляд авто, в ході якого прикордонники спільно з працівниками митниці виявили каміння жовтого кольору – попередньо бурштин, вагою майже 66 кілограмів", - йдеться у повідомленні.

Каміння приховали у конструктивних особливостях авто – в порожнинах порогів.

У ДПСУ зазначили, що це найбільша партія бурштину, виявлена цього року на ділянці відповідальності Львівського прикордонного загону.

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Автор: Віталій Саєнко