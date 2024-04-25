Крім того, у поліції заявляють про поранених внаслідок інциденту.

Внаслідок вибуху на пункті прийому металобрухту одному з сіл у Яворівському районі на Львівщині загинуло двоє людей і ще одну поранено. Про це повідомляє поліція Львівської області у Facebook.

Правоохоронці зазначають, що вчора, 24 квітня, 58-річна мешканка одного з сіл Яворівського району разом зі своїм 54-річним сусідом привезли металеві предмети на пункт прийому металобрухту, розташований у селі Старий Яр. В повідомленні сказано, що під час зважування металу відбувся вибух. "На місці події загинули чоловік, який привіз брухт та власниця пункту прийому – 42-річна місцева жителька. Жінка, яка приїхала з загиблим, отримала чисельні травми і зараз перебуває у лікарні", - зазначають в поліції.

Поліцейські встановлюють причину вибуху, на місці події працюють слідчі, спеціалісти-вибухотехніки, та спеціалісти-криміналісти поліції Львівщини.

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В повідомленні сказано, що, за фактом відкрито кримінальне провадження за ст.264 (Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.

Інші вибухові інциденти

Як повідомляв УНІАН, в травні 2023 року п'ятеро людей загинули на Херсонщині через вибухівку, яку залишили російські окупанти. Трагедія сталася на одному з сільськогосподарських підприємств у селі Миролюбівка Нововоронцовської громади. Наймолодшому загиблому було 27 років, найстаршому – 68.

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