Місцева влада запевняє, що вибух не пов’язаний з ворожим "прильотом".

Сьогодні, 24 квітня, у Миколаєві при гасінні пожежі, під час якої стався вибух, постраждало 5 рятувальників. Як повідомили у Головному управління ДСНС у Миколаївській області, подія сталася ввечері.

"У Миколаєві стався вибух невідомого вибухового пристрою, через що зайнялися автівки. Під час гасіння пожежі відбулась повторна детонація - 5 співробітників ДСНС постраждало", - розповіли військові.

На місці першу допомогу їм надавали волонтери Миколаївського загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України та бригади швидкої медичної допомоги. Всіх постраждалих доставлено до лікарні, де вони отримують необхідну допомогу.

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За словами мера міста Олександра Сєнкевича, вибух не пов'язаний з ворожим "прильотом".

"На місці працюють аварійні служби. Будинки поруч не пошкоджено", - запевнив міський голова.

Загибель рятувальників - деталі

29 березня у середмісті Одеси сталася масштабна пожежа, під час ліквідації якої загинув рятувальник. Повідомлення про пожежу по вулиці Канатна надійшло вдень. По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що відкритим полум’ям горить дах та квартира на верхньому поверсі чотириповерхового житлового будинку. Підрозділи ДСНС працювали за підвищеним номером виклику. Майже три години знадобилось вогнеборцям, щоб повністю ліквідували пожежу на площі 1500 кв. метрів. Полум’я швидко поширилося, зокрема через пориви сильного вітру. Вдалося врятувати 3 людей, але під час гасіння пожежі загинув рятувальник.

15 березня в Одесі під час подвійного ракетного удару загинула 21 людина, серед, серед яких поліцейські, медики, співробітник освітнього закладу, колишній віцемер Одеси та два рятувальники - водії спецтранспорту. Це Денис Колесников, який загинув на місці, та 39-річний Віталій Алимов що помер у лікарні наступного дня через важкі травми, отримані під час виконання службових обовʼязків.

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