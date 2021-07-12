Чоловік помер від поранення в груди.

В Одесі жінка застрелила чоловіка з мисливської рушниці, яку він навів на неї під час сварки.

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, НП сталася вчора ввечері в одному з приватних будинків на вулиці Агрономічній.

За словами підозрюваної, її 37-річний чоловік, який зловживав спиртним, повернувся додому в стані алкогольного сп'яніння і в розпал сімейної сварки навів на неї мисливську рушницю. Жінка схопила зброю і під час боротьби сама натиснула на курок – від поранення в груди потерпілий загинув на місці.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 119 Кримінального кодексу ("вбивство з необережності").

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Наразі вирішується питання про оголошення 37-річній фігурантці про підозру. Згідно із законодавством, за це правопорушення передбачено обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

Як повідомляють очевидці в соціальних мережах, чоловік отримав поранення у район грудної клітки.

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Автор: Лариса Козова