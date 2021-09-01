55-річному зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

31 серпня посеред вулиці одного з сіл на Миколаївщині знайшли тіло місцевого мешканця. Вбивство розкрили протягом доби.

Про це повідомляє ГУНП в області.

Кривавий труп на дорозі помітив односелець й викликав поліцію. На тілі чоловіка експерти виявили ножові поранення грудної клітини та живота.

Правоохоронці з’ясували, що вбивство сталося неподалік приватного будинку 39-річного потерпілого. Напередодні трагедії чоловіки розпивали алкоголь і між ними спалахнув скандал.

Читайте такожУ Рівненській області вкрали частину труби, що постачала кисень до реанімації COVID-лікарніУ ході перепалка зловмисник кілька разів вдарив товариша ножем.

Потім нападник намагався уникнути кримінальної відповідальності й утік на авто, покинувши тіло друга на вулиці.

Проте його оперативно розшукали співробітники сектору реагування патрульної поліції та доставили до відділку. За вбивство затриманому загрожує до 15 років ув’язнення.

Наразі за узгодженням з окружною прокуратурою вирішується питання щодо затримання жителя Баштанщини у порядку ст. 208 КПК України.

Нині слідчі проводять розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 115 ККУ "Умисне вбивство". Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Григорій Бондар