Про злочин українські правоохоронці дізналися від іноземних колег.

Жителька Миколаївської області знімала порнографію з власними малолітніми дітьми та продавала ці фото і відео в інтернеті.

Як повідомили у Київській міській прокуратурі, до правоохоронних органів України надійшла інформація від іноземних колег про розповсюдження у мережі інтернет фото- та відеоматеріалів порнографічного характеру, створених за участю двох малолітніх дівчат, ймовірно з України.

Слідство встановило, що до виготовлення протиправного контенту причетна 30-річна жителька Миколаївській області, яка використовувала для зйомок власних дітей 9 та 11 років.

Жінка діяла спільно зі своєю неповнолітньою знайомою, також жителькою Миколаївської області. Вигадавши сценарії сексуальних сцен, зловмисниці примушували малолітніх дівчат брати участь у таких зйомках, після чого виготовлені відеофайли порнографічного характеру розповсюджували за гроші через інтернет.

На теперішній час жінці та її 17-річній спільниці повідомлено про підозру у виготовленні, розповсюдженні, збуті дитячої порнографії та у примушуванні малолітніх осіб до участі у створенні дитячої порнографії, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 301-1 КК України).

Читайте такожУчитель надягав фото учнів на секс-ляльок і знімав з ними порноСлідчі дії тривають. За вчинене зловмисницям загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, раніше поліція викрила 23 осіб, які виготовляли, розповсюджували та збували за грошові кошти в інтернеті порноконтент за участю дітей. Зокрема, затримано жительку Черкас, яка створювала порноконтент з доньками 6 та 8 років, і жителя столиці, який ґвалтував 5-річну доньку своєї знайомої та знімав з нею порнографію.

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