За вбивство цивільного прокурори затримали двох чоловіків. Один з них опинився військовим. За деякими даними, потерпілого "покарали" за образу української армії.

На Одещині за вбивство цивільного затримали військового, який за однією із версій, в стані алкогольного сп'яніння міг забити людину стільцем. Нагадаємо, що сьогодні СБУ також затримала священника-колаборанта.

Як повідомив УНІАН начальник відділу інформаційної політики та комунікації Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону Едуард Плешко, за підозрою у вчинені злочину затримано двох осіб, серед яких – військовослужбовець.

За даними прокуратури, 15 травня до поліції Роздільнянського району звернулася громадянка із заявою про те, що її батько виїхав на заробітки до Одеського району, після чого зник. У подальшому, правоохоронці знайшли громадянина вбитим.

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"Серед двох осіб причетних до смерті громадянина був військовослужбовець. Обидва чоловіки затримані, здійснюється розслідування під процесуальним керівництвом прокурора Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони", - сказав Плешко.

Він уточнив, що безпосередньо у навмисному вбивстві підозрюється військовий, другому фігуранту (цивільному) інкримінують незаконне позбавлення волі.

В той же час, у соціальних мережах з’явилася інформація про те, що подія сталася у населеному пункті Сухий лиман. Нібито двоє чоловіків розпивали алкогольні напої з військовим, та під час "застілля" один із цивільних допустив образливі висловлювання на адресу всіх українських військових. У ході конфлікту військовий відлупцював опонента стільцем, потім потерпілого прикули кайданками до металевих сходів у підвалі, де той помер. Пізніше загиблого нібито закопали на земельній ділянці, де й стався злочин (на території садового кооперативу).

В яких ще справах фігурують військові

Нещодавно в Одесі затримали начальника мобільного шпиталю - чоловік вимагав гроші у військовослужбовців за довідки для отримання статусу особи з інвалідністю. За 10 тис. доларів військовий медик обіцяв двом хворим бійцям вплинути на військово-лікарську комісію, щоб вона видала довідку про обмежену придатність до служби.

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