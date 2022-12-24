П’ятеро з отруєних осіб госпіталізовані.

На Одещині через порушення правил користування генератором отруїлися співробітники однієї з організацій міста Овідіополь.

"Ввечері в Овідіополі сталося масове отруєння чадним газом співробітників однієї з організацій міста. Після надходження виклику на номер "103" на місце було направлено чотири карети швидкої, адже за попередніми даними постраждалих було аж дев'ятеро", - повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

На місці з'ясувалося, що отруєння сталося через порушення правил користування генератором. П'ятеро постраждалих у стані середньої важкості були доправлені до лікарні. Решта після надання медичної допомоги на місці від госпіталізації відмовились.

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Використання генераторів під час війни в Україні

У листопаді в Україні кількість пожеж, що виникли через порушення правил пожежної безпеки при установці та експлуатації електроустановок, збільшилася на 10%, а через порушення правил влаштування та експлуатації печей і теплогенеруючих агрегатів – на 83%.

У Київській області сім'я використовувала для освітлення генератор, який знаходився прямо в приміщенні. Чоловік загинув від отруєння чадним газом, його дружину встигли госпіталізувати.

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