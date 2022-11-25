Одна з них використовувала генератор у приміщенні.

У Київській області одразу дві родини постраждали від отруєння чадним газом.

Внаслідок цього постраждала маленька дитина, також загинув чоловік, повідомив начальник Головного управління Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов у своєму Telegram-каналі. Перший випадок стався у селі Бобриця (Бучанський район).

"Сім’я використовувала для освітлення генератор, який знаходився прямо в приміщенні", - повідомив Нєбитов.

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У результаті отруєння загинув чоловік, його дружину медичні працівники встигли госпіталізували до лікарні.

У Гостомелі ж чадним газом отруїлась ціла родина. Спершу стало зле 72-річній бабусі, потім 4-річній онуці. Також погіршився стан у 12-річної дівчинки та її 48-річного батька.

"Вкотре застерігаю: не нехтуйте інструкцією з експлуатації електрогенераторів та приладів для опалення систем. Вчасно перевіряйте справність роботи газових приладів та вентиляції! Дбайте про своє здоров’я та життя!" - підкреслив начальник Головного управління Нацполіції у Київській області.

Відключення світла в Україні

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада Росія вкотре завдала масованого ракетного удару по Україні. У Київській області внаслідок атаки постраждали понад 30 людей, у Вишгороді загинули 6 людей.

Одразу після цього по всій країні розпочалися проблеми з водою, світлом та опаленням. Також проблеми з електропостачанням виникли у Молдові.

Раніше журналісти Forbes опублікували три варіанти блекауту в Україні.

24 листопада у ДТЕК повідомили, що у Києві світло вмикатимуть на 2-3 години до збільшення обсягу електроенергії, яка надходитиме до столиці.

Нагадаємо, що раніше у Балаклії ціла родина загинула через отруєння чадним газом - вони вмикали газові конфорки, щоб зігрітися.

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