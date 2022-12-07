Генератори слід використовувати виключно на відкритому повітрі.

У листопаді в Україні кількість пожеж, що виникли через порушення правил пожежної безпеки при установці та експлуатації електроустановок, збільшилася на 10%, а через порушення правил влаштування та експлуатації печей і теплогенеруючих агрегатів – на 83%.

Як заявив в ефірі інформаційного телемарафону речник Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий, генератори потрібно використовувати виключно на відкритому повітрі.

"У нас з початку року виникло понад 72 тис.пожеж. Якщо брати листопад, то у нас виникло близько 3 тис.пожеж, відсотків 40 з них – у житловому секторі. Якщо порівнювати з жовтнем, то кількість пожеж зменшилася. Через порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації електроустановок кількість збільшилася на 10%, через порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей і теплогенеруючих агрегатів кількість пожеж збільшилася на 83%", - сказав він.

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Використання генераторів під час війни:

Через постійні ракетні атаки Росії на критичну інфраструктуру люди почали встановлювати генератори. Відомо вже про ряд трагічних випадків, які сталися через неправильне використання генераторів.

На початку листопада 2022 року повідомлялося, що українці фактично спустошили Європейський ринок енергетичного обладнання.

4 грудня у квартирі столичної багатоповерхівки на Троєщині вибухнув генератор.

У Київській області сім'я використовувала для освітлення генератор, який знаходився прямо в приміщенні. Чоловік загинув від отруєння чадним газом, його дружину встигли госпіталізувати.

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