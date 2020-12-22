В Арцизькому районі Одеської області затримано чоловіка, який намагався молотком вбити двох сусідів.
Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, вчора затримано 33-річного чоловіка за підозрою в замаху на вбивство своїх сусідів.
Зазначається, що він напав на сімейну пару в себе вдома, куди запросив її як гостей.
«Зловмисник розбив подружжю голови. Сталося це після того, як чоловік та жінка на прохання господаря купили на отримані від нього 300 грн пакет пельменів, а решту не віддали. Зараз постраждалі перебувають у лікарні», - повідомили в поліції.
Стан 57-річної жінки медикам вдалося стабілізувати, її 33-річний співмешканець перебуває у вкрай тяжкому стані.
Порушено провадження за ч. 2 ст. 15 і ч. 2 ст. 115 (спроба навмисного вбивства) Кримінального кодексу України.
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