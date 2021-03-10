Потерпілий перебуває у тяжкому стані, його син арештований.

У Білгород-Дністровському районі Одеської області затримано місцевого жителя, який вдарив сокирою батька за відмову в сигареті.

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, інцидент стався минулого тижня.

Зловмисник пояснив поліцейським, що під час спільного вживання алкогольних напоїв він попросив у батька сигарету, а коли той відмовив - схопив сокиру і вдарив його по голові.

Зазначається, що зараз 55-річний потерпілий перебуває в Саратській центральної лікарні у тяжкому стані, а 26-річного зловмисника, якого затримали за місцем проживання, на час слідства помістили під варту.

Як повідомив начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Олег Чуканов, знаряддя злочину направили на експертизу, а дії чоловіка кваліфікували як замах на умисне вбивство - ч. 2 ст. 15 і ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

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Автор: Лариса Козова