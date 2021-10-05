На схемі щомісяця "заробляли" понад 200 тис. доларів.

В Одеській області затримано керівника митного поста, який організував схему розмитнення авто, що прибувають з США і Південної Кореї.

Як повідомили журналістам у прес-службі Управління СБ України в Одеській області, спецслужба блокувала корупційну схему на Одеській митниці, яку організував виконуючий обов'язки начальника одного з постів.

"Правоохоронці затримали зловмисника на гарячому під час отримання чергового хабара за безперешкодне оформлення кількох машин. Раніше співробітники СБУ задокументували отримання першої частини неправомірної вигоди в розмірі 700 дол. від цього ж суб'єкта", - повідомили в управлінні.

Як уточнили в прес-службі, за "прискорене" і безперешкодне розмитнення авто з Південної Кореї і США зловмисник вимагав хабарі. Попередні оцінки показують, що на цьому "заробляли" понад 200 тис. дол. в місяць.

Зазначається, що від юридичних та фізичних осіб систематично вимагали та отримували гроші за безперешкодне митне оформлення імпортних авто.

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За винагороду зловмисник забезпечував митне оформлення автомобіля протягом 4 годин. Якщо "клієнти" відмовлялися платити, то оформлення затягували до 2 тижнів, а також завищувалася його оціночна вартість.

Ціна за "безперешкодне" оформлення одного автомобіля становила близько 50 дол., в залежності від марки автомобіля. За попередніми оцінками, щомісяця через "схему" проходило понад 8 тис. машин. При цьому хабарі платили 80% клієнтів цього митного поста.

У рамках розпочатого кримінального провадження за ч.3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України вирішується питання про повідомлення фігуранту справи про підозру. Тривають невідкладні слідчі дії щодо встановлення всіх учасників корупційної схеми.

Як повідомляв УНІАН, з 15 червня в Україні набирали чинності нові правила пільгового розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією.

Автор: Лариса Козова