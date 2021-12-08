Хлопець повинен був служити у Львівській області.

Жителька села Новоградківка Одеської області повідомила у поліцію, що її син втік з армії й зараз перебуває вдома.

Про це пише Telegram-канал "Ху**ая Одесса".

"В Одеській області мати здала свого сина поліції, коли той втік зі служби додому", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у розпорядженні каналу з'явилася заявка у поліцію, зареєстрована 6 грудня о 14:46. У документі зазначається, що хлопець 1998 року народження і служить у Львівській частині. Він зв'язківець.

Як повідомляв УНІАН, в Івано-Франківську суд задовольнив вимогу позивача звільнити його від несення військової служби через релігійні переконання та замінити її на альтернативну - цивільну.

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Автор: Марта Гичко