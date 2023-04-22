Тікати з місця злочину йому довелось пішки, бо в автівці закінчилося пальне.

На Одещині за спробу підпалу чужого будинку затримано молодого чоловіка.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області. Як зазначається, подія сталася в одному з сіл Ізмаїльського району.

Встановлено, що 20-річний зловмисник разом з іще кількома односельцями у темну пору доби під’їхав на автомобілі до домоволодіння потерпілого, коли того не було вдома. Чоловіки підпалили каністру з легкозаймистою сумішшю, яку привезли з собою, і перекинули її через паркан, їхньою ціллю був дах будинку.

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"Втім, ємність не долетіла до оселі, а вогонь швидко погас, не спричинивши власнику маєтку матеріальної шкоди. Поспішаючи, спільники не прослідкували за результатом підпалу і одразу втекли, але на виїзді з населеного пункту в автомобілі молодика закінчилось пальне", - йдеться у повідомленні.

Покинувши свій транспортний засіб, фігурант разом з товаришами пішки подалися додому в сусіднє село.

Отримавши інформацію про подію, правоохоронці швидко встановили її учасників. Молодику повідомили про підозру в замаху на умисне знищення чужого майна (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України). Матеріли по спільниках виділені в окреме провадження.

В поліції не повідомляють про мотиви підпалу, лише зазначається, що потерпілий та підозрюваний перебували у неприязних стосунках.

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