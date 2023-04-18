Зловмисник витратив на власні потреби сотні тисяч гривень, які отримав від волонтерів.

В Одесі викрили шахрая, який продавав неіснуючі бронежилети для українських військових.

Про це повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури. За даними слідства, житель Одеси приєднався до волонтерської групи у соцмережах, де відслідковував оголошення про пошук військового спорядження для українських захисників.

"При цьому він пропонував свій товар, а відправити необхідне спорядження обіцяв після передоплати на його банківську картку. У такий спосіб зловмисник отримав від волонтерів майже 300 тис. грн за 15 бронежилетів", - йдеться у повідомленні.

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Як додається, замовникам шахрай нічого не відправив, оскільки насправді не мав ніякого товару. Кошти ошуканих людей він витратив на власні потреби. Наразі вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу. Йому повідомлено про підозру за фактом шахрайства (ч. 2 ст. 190 КК України).

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, фахівці якого розслідували справу, фігурант - 29-річний чоловік.

"Правоохоронці розшукали зловмисника і встановили, що він, маючи ділові стосунки з волонтерами в результаті неодноразового співробітництва, заздалегідь спланував шахрайську схему", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, до нього звернулася помічниця волонтера і повідомила про намір придбати 15 бронежилетів, а зловмисник запевнив жінку, що доставить товар. Отримавши на картку гроші, він припинив виходити на зв’язок з потерпілою стороною.

Закупівлі для потреб оборони - що варто знати

У березні стало відомо, що директору приватної компанії повідомили про підозру у постачанні бронежилетів неналежної якості та заволодіні бюджетними коштами на загальну суму майже 6 млн грн.

За даними детективів Бюро економічної безпеки України, неякісні бронежилети призначалися для однієї з військових частин Закарпатської області. Бронежилети не відповідали вимогам ДСТУ.

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