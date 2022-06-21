За попередньою інформацією, під час руху у автобуса, що слідував за маршрутом Рені-Одеса, лопнули два колеса, через що він перекинувся.

В Одеській області перекинулася маршрутка з пасажирами, є постраждалі.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що аварія сталася сьогодні приблизно о 07:00 біля села Миколаївка-Новоросійська.

За попередньою інформацією, під час руху у автобуса, що слідував за маршрутом Рені-Одеса, лопнули два колеса, від чого транспортний засіб перекинувся.

У салоні перебували 13 пасажирів і 54-річний водій. В результаті ДТП жінка отримала перелом ключиці і ребер, ще п'ятеро відбулися легкими травмами.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, кілька днів тому на трасі Київ-Чоп українські військові потрапили у смертельну ДТП.

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