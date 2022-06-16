В аварії загинув 22-річний військовослужбовець.

Смертельна аварія сталася в Рівненської області. Легковик з українськими військовими врізався у вантажівку-кран.

Про це повідомив прес-служба поліції області.

Трагічна ДТП сталася 16 червня близько 7:30 біля села Привільне Дубенського району на трасі Київ – Чоп.

"У ДТП загинув 22-річний військовослужбовець, 21-річного потерпілого госпіталізували до лікарні. Їх деблокували рятувальники з понівеченого легкового автомобіля", - йдеться в повідомленні.

Через аварію рух авто на трасі було частково ускладнено, тому його регулювали патрульні поліцейські.

Як раніше повідомляв УНІАН, у тимчасово окупованому Херсоні російський військовий на позашляховику Toyota Land Cruiser влаштував масштабну аварію зі смертельним результатом.

Водій авто на швидкості виїхав на червоний сигнал світлофора. За непідтвердженою інформацією, в результаті дорожньо-транспортної пригоди дві людини загинули, ще чотирьох відвезла "швидка допомога" з травмами.

При цьому сам водій вижив, сів у російський військовий "Тигр" та швидко поїхав з місця аварії. Через те, що окупанти відключили в місті зв'язок, очевидці не змогли вчасно викликати "швидку допомогу".

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