Одній з потерпілих - 93 роки.

В Одесі затримано двох жінок, які під приводом обміну старих грошей на нові обкрадали пенсіонерів.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, встановлено, що зловмисниці 47-ми і 33-х років на таксі їздили містами і селами і вистежували у дворах літніх людей.

Представляючись соціальними працівниками, вони говорили пенсіонерам, що їм призначена матеріальна допомога. Під приводом її оформлення заходили в будинок, де заводили розмову про купюри національної валюти, які нібито скоро втратять силу і потребують обміну.

Як тільки люди показували свої заощадження, «соцпрацівниці» «допомагали розібратися», які саме купюри треба віднести в банк для обміну, складали їх у конверт, а потім непомітно заміняли гроші папером, який приносили із собою.

Таким чином, старша із зловмисниць, яка раніше вже потрапляла в поле зору поліцейських за шахрайство, проникла в квартиру 80-річної мешканки міста Південне і викрала у неї більш як 50 тис. грн. За фактом порушено провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Аналогічні дії вчинила молодша зловмисниця з 93-річною мешканкою міста Білгород-Дністровський. З будинку потерпілої вона винесла 17 тис. грн. Ці дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

«Співробітники Білгород-Дністровського районного відділу поліції встановили автомобіль, яким пересувалися подруги-зловмисниці. Завдяки злагодженим діям працівників управління карного розшуку ГУНП і патрульних він був зупинений в Одесі. У жінок із собою була частина грошей постраждалих», - йдеться у повідомленні.

На даний час із затриманими проводяться невідкладні слідчі дії, їх перевіряють на причетність до інших аналогічних злочинів, скоєних на території області.

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Автор: Лариса Козова