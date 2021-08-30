На тілі чоловіка не знайшли слідів насильства, зазначили в поліції.

В Одеській області чоловік вчинив самогубство, перерізавши собі горло бензопилою.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, це сталося в минулі вихідні в Подільському районі.

Зокрема, в правоохоронні органи звернулися працівники дорожньої служби, які виявили свого 30-річного товариша – жителя Миколаївського регіону – з перерізаним горлом в лісопосадці. Поруч з тілом була бензопила, яка, за попередніми даними, і стала знаряддям самогубства.

Читайте такожПід Кривим Рогом мати знайшла сина повішеним у лісі: ЗМІ дізналися моторошні подробиці"На тілі слідів насильства не виявлено. Заявники стверджують, що чоловік перебував у депресивному стані, раніше говорив про самогубство, яке хоче вчинити через проблеми в особистому житті", – розповіли у главку.

За даним фактом відкрито провадження за ст. 115 ("Умисне вбивство") Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство".

Нагадаємо, в нашій країні за умисне вбивство однієї особи загрожує до 15 років в'язниці.

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Автори: Лариса Козова, Екатерина Присяжнюк