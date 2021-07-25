Трагедія сталася поблизу села Прихідьки Пирятинського району.

В Полтавській області поблизу села Прихідьки Пирятинського району сталася аварія за участю легковика і вантажівки, внаслідок якої загинули 4 людини.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

“25 липня до ДСНС надійшла інформація, що близько 05:00 поблизу с. Прихідьки Пирятинського району на автошляху Р-60 "Кролевець – Пирятин" внаслідок зіткнення легкового та вантажного автомобілів загинуло 4 особи”, - повідомили в ДСНС.

Для вивільнення тіл загиблих на місці працювали 8 рятувальників та 2 одиниці техніки.

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Додаткові деталі аварії, а саме хто є її винуватцем, в ДСНС не повідомили.

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Автор: Павло Степанець