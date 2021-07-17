Дітей госпіталізували, а поліцейські розпочали кримінальне провадження.

В Івано-Франківській області п’ятеро підлітків з дитячого табору госпіталізовані з отруєнням.

Інформація про подію надійшла в п'ятницю, 16 липня, від лікарів Яремчанської райлікарні, повідомили в поліції Івано-Франківщини.

До лікарні доставлено п’ятьох дітей віком 13-15 років, які відпочивали в одному із дитячих таборів. Попередній діагноз – гострий гастроентерит. Наразі стан дітей стабільний.

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На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Встановлюються всі обставини події.

За цим фактом слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

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Автор: Вікторія Токарєва