В Івано-Франківській області п’ятеро підлітків з дитячого табору госпіталізовані з отруєнням.
Інформація про подію надійшла в п'ятницю, 16 липня, від лікарів Яремчанської райлікарні, повідомили в поліції Івано-Франківщини.
До лікарні доставлено п’ятьох дітей віком 13-15 років, які відпочивали в одному із дитячих таборів. Попередній діагноз – гострий гастроентерит. Наразі стан дітей стабільний.
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На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Встановлюються всі обставини події.
За цим фактом слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.
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