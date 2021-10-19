Заяву на чоловіка в міліцію написала мати дитини.

Жителю Рівненської області загрожує тривалий термін за підозрою в зґвалтуванні своєї малолітньої падчерки - заяву на нього написала його співмешканка.

Про це повідомила прес-служба обласної прокуратури.

На сьогодні 28-річному чоловікові з Сарненського району повідомили про підозру в порушенні ч.4 ст. 152 КК України (зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років), за що йому загрожує 10-15 років позбавлення волі.

"Слідством встановлено, що чоловік, влітку цього року, вступив у статевий акт із 13-річною донькою своєї співмешканки. З відповідною заявою до правоохоронців звернулась матір дитини", - стверджують у прокуратурі.

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Раніше УНІАН повідомляв, що в Одесі затримали чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні 7-річної падчерки. Вітчим неодноразово вступав у статеві стосунки з дівчинкою, коли її мати була на роботі - допоки дівчинка не розповіла про все бабусі.

Автор: Станіслав Кожемякін