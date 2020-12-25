Приватна охорона затримала його за допомогою спецзасобів.

На Софіївській Борщагівці, що під Києвом, п'яний чоловік після сварки з дружиною пошкодив щонайменше десяток припаркованих автомобілів.

Про інцидент, що стався ввечері 23 грудня, повідомляє "Київ оперативний". Дебошира затримали працівники охорони та небайдужі мешканці за допомогою камер відеоспостереження.

"Працівники охорони наздогнали дебошира, використовуючи спецзасоби, діючи виключно в межах своїх повноважень та чинного законодавства, провели затримання та стримували порушника до прибуття працівників поліції, оскільки він намагався втекти. Наразі обставини подій встановлюють правоохоронці", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Юрій Годован