У центрі Києва знайшли схрон боєприпасів \ фото ssu.gov.ua
Співробітники Служби безпеки України виявили схрон зброї та боєприпасів у Печерському районі столиці.
Як повідомили у прес-центрі СБУ, засоби ураження були приховані в одній з дренажно-штольних систем міста.
Правоохоронці вилучили зі схованки протитанковий гранатомет РПГ-22, автомат АКМ-74, 4 тротилові шашки загальною вагою 1,2 кг, майже 1 кг пластиду, 6 гранат Ф-1 та РГД-5 із запалами до них, 5 споряджених магазинів до автомата, 320 набоїв калібру 5,45x39 мм.
Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які облаштували схрон.
Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які облаштували схрон \ фото ssu.gov.ua
Вас також можуть зацікавити новини
- На Харківщині виявили масштабний склад зброї та боєприпасів (відео)
- У Івано-Франківську невідомі залишили на лавочці гранатомет (фото)
- СБУ знайшла схрон вибухівки біля військового об'єкта на Херсонщині
- У Слов’янську у покинутій будівлі знайшли схрон зброї та боєприпасів
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram