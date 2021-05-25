Правоохоронці встановлюють осіб, які облаштували схрон.

Співробітники Служби безпеки України виявили схрон зброї та боєприпасів у Печерському районі столиці.

Як повідомили у прес-центрі СБУ, засоби ураження були приховані в одній з дренажно-штольних систем міста.

Правоохоронці вилучили зі схованки протитанковий гранатомет РПГ-22, автомат АКМ-74, 4 тротилові шашки загальною вагою 1,2 кг, майже 1 кг пластиду, 6 гранат Ф-1 та РГД-5 із запалами до них, 5 споряджених магазинів до автомата, 320 набоїв калібру 5,45x39 мм.

Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які облаштували схрон.

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Автор: Світлана Закелова