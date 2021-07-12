Затриманий зізнався у вбивстві та розповів про мотив злочину.

В Шостківському районі Сумської області місцевий мешканець вбив власну матір та намагався позбутися тіла. Злочинця викрили та затримали.

Як повідомляється на сайті обласної поліції, злочин вдалося розкрити завдяки співпраці дільничного офіцера поліції з місцевим населенням. Мешканці розповіли офіцеру про можливе вбивство 83-річної жінки, яка мешкала у Києві і приїздила до сина на Шосткинщину в гості.

Дільничний разом зі співробітниками кримінальної поліції навідалися додому до 62-річного чоловіка.

«На його подвір’ї ми побачили деякі речі, які вказували на можливий злочин… Проте чоловік спочатку стверджував, що ніякого відношення до зникнення матері не має, а ці речі звідкись принесли його собаки. Втім, пізніше, він все ж таки зізнався у вбивстві і показав куди подів рештки її тіла», - розповів старший дільничний офіцер поліції Шосткинського районного управління поліції Сергій Черняк.

Сам чоловік пояснив поліції, що причиною злочину став конфлікт з матір’ю. Після вбивства він розчленував тіло та заховав частини у різних місцях.

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Наразі вбивцю затримано, відкрито кримінальну справу про умисне вбивство. Тривають слідчі дії.

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Автор: Дмитро Захаров