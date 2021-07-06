Батько дівчинки також відповідатиме в суді за замах на вчинення сексуального насильства щодо іншої своєї доньки, а також за спробу зґвалтувати 14-річну племінницю

У Сумській області до суду скеровано обвинувальний акт стосовно батька та дядька 15-річної дівчини за зґвалтування та сексуальне насильство.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, з 2016 року батько систематично ґвалтував та вчиняв сексуальне насильство над своєю донькою, користуючись її безпорадним станом, обумовленим наявністю психічного розладу та вадами розумового розвитку. З 2018 року подібні дії вчиняв з дівчинкою також рідний дядько, який проживав разом із ними.

У березні 2021 року до поліції звернулась місцева жителька. З її слів, на тілі своєї родички вона побачила ушкодження. У ході слідства факти сексуального насильства та ґвалтування підтвердились.

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Батько дівчинки також відповідатиме в суді за замах на вчинення сексуального насильства щодо іншої своєї доньки, якій на той час було 15 років, а також за спробу зґвалтувати 14-річну племінницю (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 153 та ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 152 КК України). Оскільки дівчата чинили опір та могли за себе постояти, наміри чоловіка залишились невиконаними.

На даний час обвинувачені перебувають під вартою

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Автор: Денис Прядко