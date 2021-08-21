До пошукових робіт залучені рятувальники ДСНС, поліцейські, кінологи із собаками, волонтери та місцеві мешканці.

Працівники відділення поліції №1 із міста Білопілля Сумського районного управління поліції встановлюють місцеперебування 6-річного Богдана Хоменка, який 20 серпня, перебуваючи з батьками під час збирання бузини в лісі, близько 19-ї години зник, коли батьки відволіклись.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області, на вигляд Богдану, 2014 року народження, – 5-6 років, зростом 110-115 см, худорлявої статури. Має світле коротке волосся та сірі очі.

Був одягнений у футболку сірого кольору, чорні шорти та білий картуз.

На розшук безвісти зниклої дитини орієнтований особовий склад поліції Білопільщини. Відповідне орієнтування з описом зовнішності та фотокарткою Богдана розіслане до всіх територіальних підрозділів поліції області.

Читайте такожВодій навмисне наїхав на патрульного під час репетиції військового параду в Києві (фото)Правоохоронці закликають громадян не бути байдужими. Якщо комусь відома будь-яка інформація, що допоможе в розшуку хлопчика, прохання повідомити до відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції за адресою: м. Білопілля вул. Соборна, 76, або за телефоном: 0544-39-12-80, або на цілодобову лінію поліції "102".

Як повідомляє прес-служба управління ДСНС у Сумській області, до пошукових робіт залучено: від ДСНС України – 47 рятувальників особового складу; від Нацполіції у Сумській області – понад 90 людей особового складу; кінологи Нацполіції – 4 особи, 2 собаки; від Сумської обласної водолазно-рятувальної служби – 4 особи, 1 плавзасіб; волонтери – 8 осіб; місцеві мешканці.

Сили від ДСНС України нарощуються – додатково залучаються працівники підрозділів з м. Путивль та м. Буринь.

Білопільський міський голова Юрій Зарко на своїй сторінці у Facebook написав, що "хлопчик має ознаки психічного розладу і не розмовляє", що ускладнює пошуки. Він також попросив допомоги з харчуванням волонтерів, які будуть працювати цілодобово.

Пошукові роботи тривають.

Як раніше повідомляв УНІАН, на Херсонщині під час купання в морі на матраці зникли батько та син: тіло хлопчика знайшли, пошуки чоловіка тривають.

Автор: Віталій Кохан