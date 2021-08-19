Рідні намагалися самостійно розшукати дітей, однак пошуки не дали результатів.

В Ужгородському районі зникла група дітей, які пішли збирати чорницю.

Про це йдеться у повідомленні ГУНП Закарпатської області.

Четверо дітей віком 5, 6, 7 і 8 років пішли ввечері до лісу, відтоді матір втратила з ними зв’язок. Рідні намагалися самостійно розшукати дітей, однак пошуки не дали результатів.

До розшуку дітей залучили майже 250 людей – весь особовий склад поліції Ужгородського районного управління поліції, співробітники ГУ поліції Закарпаття, кінологи, придані сили, рятувальники, працівники лісової охорони та небайдужі громадяни.

Для пошуків використовують і квадрокоптер для оперативного огляду території. Правоохоронці цілу ніч прочісують ліси та прилеглі села.

Правоохоронці просять усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування дітей, негайно повідомити на лінію "102" або до найближчого відділу поліції.

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Автор: Іван Бойко