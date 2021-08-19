В Ужгородському районі зникла група дітей, які пішли збирати чорницю.
Про це йдеться у повідомленні ГУНП Закарпатської області.
Четверо дітей віком 5, 6, 7 і 8 років пішли ввечері до лісу, відтоді матір втратила з ними зв’язок. Рідні намагалися самостійно розшукати дітей, однак пошуки не дали результатів.
До розшуку дітей залучили майже 250 людей – весь особовий склад поліції Ужгородського районного управління поліції, співробітники ГУ поліції Закарпаття, кінологи, придані сили, рятувальники, працівники лісової охорони та небайдужі громадяни.
Для пошуків використовують і квадрокоптер для оперативного огляду території. Правоохоронці цілу ніч прочісують ліси та прилеглі села.
Правоохоронці просять усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування дітей, негайно повідомити на лінію "102" або до найближчого відділу поліції.
Вас також можуть зацікавити новини
- У Львові іноземці зарізали та смажили козу біля цвинтаря (фото)
- У Києві під час репетиції параду з натовпу глядачів вибіг озброєний чоловік (фото)
- У Донецькій області "зухвалий негідник" під час сварки підпалив співмешканку та поліцейських, які приїхали на виклик (фото)
- На Сумщині за підозрою у вчиненні смертельного ДТП затримано прокурора
- Вбивство іноземця в Києві: криміналісти та очевидці розкрили нові подробиці