Жінку доправили до лікарні в комі та з церебральною гематомою голови, врятувати її не вдалося.

В Тернопільській області померла жінка, яку на ґрунті ревнощів жорстоко побив її співмешканець.

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Як повідомляється на сайті обласного управління поліції, медики два дні боролися за її життя.

Зазначається, що 28 лютого чоловік “виховував” свою подругу кулаками, а коли вона зомліла, то викликав швидку. Жінку доправили до лікарні в комі та з церебральною гематомою голови. Попри усі зусилля, другого березня постраждала померла.

Зловмисника затримали. Йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

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Автор: УНІАН