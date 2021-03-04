В Тернопільській області померла жінка, яку на ґрунті ревнощів жорстоко побив її співмешканець.
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Як повідомляється на сайті обласного управління поліції, медики два дні боролися за її життя.
Зазначається, що 28 лютого чоловік “виховував” свою подругу кулаками, а коли вона зомліла, то викликав швидку. Жінку доправили до лікарні в комі та з церебральною гематомою голови. Попри усі зусилля, другого березня постраждала померла.
Зловмисника затримали. Йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
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