Обійшлося без потерпілих.

У Харківській області на автодорозі Київ-Харків-Довжанський стався потужний вибух на АЗС.

Як повідомила прес-служба ДСНС регіону, інцидент трапився близько 4-ї ранку біля села Рай-Оленівка Холодногірського району. На АЗС сталася відбулася розгерметизація підземної ємності з газом, після чого пролунав вибух. Він спровокував пожежу, вогонь перекинувся на два вантажних автомобілі.

"До гасіння залучено 40 осіб та 9 одиниць техніки. О 05:48 пожежу локалізовано на площі 250 кв. метрів. Жертв та постраждалих немає. Загрози розповсюдження на інші об’єкти АЗС немає", - йдеться у повідомленні.

Напередодні у соцмережах повідомили про потужний вибух під Києвом і показали відео.

Також повідомлялося, що в Київській області стався вибух на території діючого дитячого садка. НП сталася в селі Кодаки (Обухівський район), де за попередньою інформацією стався вибух газу в суміжному з котельні харчоблоці дитсадка "Вербиченька". Подальшого горіння при цьому не було.

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Автор: Юрій Годован