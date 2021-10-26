Вибухом були зруйновані стіни харчоблоку та перекриття.

В Київській області стався вибух на території діючого дитячого садка.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Київській області.

Рятувальникам про те, що трапилося, повідомили вдень 26 жовтня, після чого на місце вибуху вирушив черговий караул з Василькова та смт Калинівка. У сукупності - дві машини і 10 рятувальників.

НП сталася в селі Кодаки (Обухівський район), де за попередньою інформацією стався вибух газу в суміжному з котельні харчоблоці дитсадка "Вербиченька". Подальшого горіння при цьому не було.

Читайте такожВ Одесі невідомі "замінували" майже 200 дитячих садочків: вибухи нібито мають стати сьогодніВ результаті вибуху були зруйновані стіни харчоблоку і перекриття, проте ані про загиблих, ані про постраждалих не повідомляється.

Наразі причина вибуху встановлюється.

Раніше УНІАН повідомляв про інший інцидент в одному з дитсадків Київщини - у Броварах вихователі приватного будинку 2-річного хлопчика, якого знайшли перехожі та викликали поліцію.

Також у січні стало відомо про обстріл дитячого садка в Одесі. На момент обстрілу в дошкільному закладі дітей вже не було. В результаті ніхто не постраждав.

Автор: Станіслав Кожемякін