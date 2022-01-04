Водій не зміг безпечно прилаштуватися на сусідню смугу.

На Набережному шосе у Києві стався моторошний інцидент – один з автомобілів перекинувся під час руху, перелетівши сусідню смугу.

Відео події з’явилось у Telegram Київ оперативний 3 січня.

Імовірно, водій легковика намагався прилаштуватися на смугу шосе, проте не розрахував дистанцію з іншим транспортом, оскільки на момент аварії рух на дорозі був жвавим.

Водій не спромігся безпечно перетнути смугу й на великій швидкості зачепив бік автомобіля попереду та перекинувся, фактично пролетівши кілька метрів.

Як свідчать відзняті очевидцями кадри, ДТП щонайменше на кілька годин паралізувала рух на ділянці шосе. На місці події працювали патрульні.

Унаслідок інциденту автомобіль перекинувся на дах.

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