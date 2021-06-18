Поліцейським він сказав, що намагався покінчити життя самогубством.

У Волинській області чоловік зіскочив з вікна четвертого поверху. Місцеві кажуть, що він намагався пограбувати власника квартири.

Про це пише Ковель media.

Незвичайний інцидент трапився у місті Ковель. Жителі десятиповерхового будинку помітили, як з вікна виліз чоловік у чорному одязі.

Він схопився за підвіконня, коли його впіймав за руки інший чоловік. Кілька секунд він його тримав, але невідомому вдалося зіскочити.

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Місцеві розповіли журналістам, що чоловіка тримав за руки нібито один із власників квартири, яку той хотів пограбувати.

На місце викликали поліцейських. Чоловік сказав їм, що хотів покінчити життя самогубством.

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Автор: Людмила Жерновська